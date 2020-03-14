Март 14th, 2020

Королева Нидерландов продемонстрировала безупречный вкус.

Король Виллем-Александр и королева Максима впервые прибыли в Индонезию в качестве официальных гостей. Это событие вызвало оживленную реакцию мировых СМИ.

Страна несколько столетий была голландской колонией, пока не провозгласила свою независимость в 1945 году, многие жители пострадали при ожесточенной борьбе за освобождение, и лишь в 2013-м европейское государство признало свою вину в произошедшей трагедии.

Едва высадившись из самолета в Джакарте, король Виллем-Александр принес свои извинения всем пострадавшим гражданам за «чрезмерное насилие».

Основная цель визита — подписать меморандум о взаимопонимании между Индонезией и Нидерландами, наладить сотрудничество в области сельского хозяйства, здравоохранения, прибрежных и морских технологий защиты, круговой экономики и воздушных технологий.

Королева Максима, сопровождающая супруга в туре, уделяет наибольшее внимание социальным и культурным проектам. Наряды в эту поездку королева подобрала с присущим ее творческой натуре вкусом.