Конспирологи посчитали количество тоннелей внутри сфинкса — по их мнению таоквых не менее шести и все они практически не исследованы.
Вообще о том, что существуют тоннели ведущие внутрь Сфинкса на плато Гизы в Египте известно давно и есть фотографии доказывающие их существование. Однако каких то подробных описаний и объяснений не существует. Очень много мистических статей вплоть до того, что там еще один саркофаг в глубине и под Сфинском еще много помещений.
Один из них находится на спине Сфинкса. Еще один находится на уровне земли на северной стороне Сфинкса около его бедра. Третий туннель известен только по фотографии, сделанной в 1926 году. Он расположен на северной стороне около середины и был покрыт кирпичной кладкой при «реставрационных работах». Четвертый находится под ухом Сфинкса. Пятый в центре его головы сверху. Шестой проход расположен между лапами Сфинкса. Кто видел про это информацию подробнее? Или наоборот опровергающую какие то помещения в скульптуре Сфинкса…
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