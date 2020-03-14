Март 14th, 2020

Конспирологи посчитали количество тоннелей внутри сфинкса

Конспирологи посчитали количество тоннелей внутри сфинкса — по их мнению таоквых не менее шести и все они практически не исследованы.

Вообще о том, что существуют тоннели ведущие внутрь Сфинкса на плато Гизы в Египте известно давно и есть фотографии доказывающие их существование. Однако каких то подробных описаний и объяснений не существует. Очень много мистических статей вплоть до того, что там еще один саркофаг в глубине и под Сфинском еще много помещений.





