Март 14th, 2020

Как укрепить иммунитет по рецепту врача Николая Амосова.

Во время пандемии коронавируса очень важно соблюдать общие гигиенические правила. Но не менее важно поддержать свой иммунитет и лучше всего это сделать не с помощью аптечных препаратов сомнительного качества,а с помощью простых и доступных продуктов. Гениальный врач Николай Амосов ,в свое время ,давал советы по этому поводу.

Витаминная паста Амосова признана медиками источником витаминов, антиоксидантов и микроэлементов, в которых нуждается сердце и организм в целом. Впервые применять ее Николай Амосов начал после того, как заметил: те его пациенты, которые после операции чаще употребляли в пищу орехи и сухофрукты, быстрее восстанавливали силы и здоровье.

Готовится паста Амосова из смеси сухофруктов и орехов. Основу ее составляют мед, орехи, лимоны, и комбинации таких сухофруктов как инжир, курага, изюм, финики, чернослив, содержащие большое количество витаминов, минералов, ферментов, органических кислот, липидов и антиоксидантов.

Сухофрукты промыть и пропустить через мясорубку или измельчить в блендере. Орехи очистить, размолоть или нарезать. Лимоны вымыть, нарезать на кусочки, вынуть косточки и перемолоть в блендере. Все ингредиенты соединить, залить медом и перемешать.

Если употреблять смесь три раза в день всего по одной чайной ложке,можна получить отличный результат.