Март 14th, 2020 Как работает крупнейшая в мире биржа алмазов изнутри Как это ни парадоксально, маленький Израиль, не имеющий на своей территории алмазных копей, занимает в мире лидирующие позиции по торговле бриллиантами.Именно здесь, в пригороде Тель-Авива Рамат-Гане, находится крупнейшая в мире по оборотам алмазная биржа. Попробуем разобраться, каким образом так получилось… Идея создания центра алмазной промышленности в Палестине впервые была высказана в 1905 году на одном из сионистских конгрессов. Делегаты конгресса из Амстердама и Антверпена — городов, славящихся своими алмазными биржами, — предложили обучать профессии огранщика камней детей, осиротевших в результате Кишиневского погрома. Пять лет спустя, в 1910 году, антверпенские предприниматели приобрели партию станков для огранки алмазов и отправили их в Иерусалим. Вскоре, однако, в среде торговцев алмазами в Бельгии и Нидерландах возобладала точка зрения, что, мол, незачем своими руками взращивать себе конкурентов на Ближнем Востоке. Станки были законсервированы, а в эксплуатацию пущены только спустя 30 лет в Тель-Авиве. Первым предприятием отрасли считается фабрика Цви Розенберга, открытая им в 1937 году в его собственном доме в Петах-Тикве. Во время Второй мировой войны житель Тель-Авива Овед Бен-Ами отправился в Лондон и сумел убедить руководство компании «Де Бирс» — крупнейшего поставщика алмазов в мире — отправлять необработанные камни в Палестину. Хотя британские мандатные власти получали огромные прибыли от торговли алмазами, они стремились всячески затруднять создание новых производств в этой отрасли. Тем не менее в 1946 году была основана Алмазная биржа. Однако вскоре разразился мировой экономический кризис, в результате которого цены на бриллианты упали на 50%. В результате большинство крупных фабрик в Израиле были закрыты. Более четырех тысяч работников, привыкших зарабатывать в 2–3 раза больше среднего, в одночасье стали безработными. Некоторое время спустя алмазная промышленность была возрождена, но ее основу составили более мелкие предприятия. Кто-то из них получал сырье по целевым контрактам с «Де Бирс», другие приобретали его на свободном рынке. В 1947 году алмазная биржа обосновалась в здании на улице Ахузат-Байт в ТельАвиве. Организация насчитывала к тому моменту около 800 членов. В середине 50-х годов по инициативе правительства алмазообрабатывающие предприятия стали открываться в периферийных районах севера и юга страны. Было создано 12 таких фабрик, они помогли решить остро стоявшую тогда из-за массового наплыва репатриантов из Восточной Европы и Северной Африки проблему безработицы. Спустя несколько лет все они были закрыты. К концу 50-х алмазы (в денежном выражении) составляли около четверти всего израильского экспорта. В отрасли было занято около трех тысяч человек. В 1960-м биржа переехала из Тель-Авива в соседний Рамат-Ган, а современное здание недалеко от железнодорожной станции «А-Шалом» было построено в 1968-м. Его назвали «Шимшон» — в честь Шимшона Розенблюма, вице-президента биржи, скончавшегося незадолго до этого. Здание «Шимшон» примечательно тем, что в нем под одной крышей работают все необходимые работникам и посетителям службы, имеется даже синагога. В том же году в Израиле насчитывалось 467 предприятий по полировке алмазов, на которых работало около 11 тысяч человек. В 1978 году было открыто здание «Маккаби» — второе в комплексе Алмазной биржи. Оно было построено по инициативе семьи Эльханан и названо в честь футбольного поля, на котором оно было построено, ранее принадлежавшего футбольному клубу «Маккаби» (Рамат-Ган). Примерно в те же годы обработка мелких алмазов переместилась в Индию и другие развивающиеся страны, а Израиль стал специализироваться исключительно на крупных камнях. В 1986 году в здании биржи был открыт Музей алмазов имени Оппенгеймера, представляющий достижения израильской алмазной индустрии. Он был назван в честь Гарри Оппенгеймера, тогдашнего владельца «Де Бирс», который присутствовал на церемонии открытия. В 1993 году в комплексе Алмазной биржи было открыто третье здание — башня «А-Ялом». 39-этажное здание включает в себя многоуровневую автостоянку, банк и ювелирные магазины. Здание соединено с башней «Шимшон» мостом. Спустя 16 лет к башне «А-Ялом» было пристроено еще 10 этажей. Сегодня комплекс зданий Алмазной биржи представляет собой целый квартал с 1200 офисами, расположенными на 90 тысячах квадратных метров, больше 15 тысяч посетителей проходят через комплекс биржи ежедневно, в нем находятся около 3 тысяч компаний и акционерных обществ, отделения всех израильских и некоторых иностранных банков, рестораны, почтовое отделение, пункт таможенного досмотра, офисы крупнейших мировых инкассаторских компаний, магазины, пункты обмена валюты, лаборатории ведущих мировых геммологических институтов. Сегодня Израиль — один из крупнейших в мире оптовых центров по торговле как бриллиантами, так и сырьевыми алмазами. Илья Амигуд В Черновцах появится улица «главного еврея Буковины» Бенно Штраухера

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