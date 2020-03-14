Март 14th, 2020

Из-за коронавируса подскочили продажи романа «Чума» Камю

Во Франции на фоне распространения коронавируса по миру резко подскочили продажи романа «Чума» нобелевского лауреата Альбера Камю, впервые изданного в 1947 году. Согласно статистике портала Edistat, отслеживающего данные о продажах книг в стране, за четвертую неделю 2020 года было продано около 1700 экземпляров «Чумы». За аналогичный период прошлого года — только 450 книг.



Телеканал BFMTV отмечает, что популярность тех или иных произведений говорит о настроениях в обществе. Так, после кровавых терактов 2015 года в Париже и пригородах особым спросом пользовались парижские воспоминания Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой». Эта книга стала для французов символом оптимизма.

В случае с «Чумой», по мнению одного из ведущих, «речь вряд ли идет о желании граждан поскорее успокоиться». В романе Камю под чумой подразумевается фашизм и зло в целом. Интерес к книге возрос и в Италии, которая стала эпицентром распространения коронавируса в Европе. По данным портала Actualitte.com, продажи «Чумы» в стране утроились, а в интернет-книжном ibs.it он вышел на шестое место по популярности, передает «Интерфакс».

Во Франции также резко вырос спрос на товары первой необходимости. С полок магазинов пропадают макароны, рис, растительное масло, туалетная бумага, подгузники. За последние дни продажи макарон выросли на 60%, риса и муки — на 20%. Феномен наблюдается по всей Франции, а не только в регионах, где зафиксированы случаи заражения, отмечают в сети Auchan.

В пригороде города Компьень, одном из центров заражения, супермаркет Super U зафиксировал 150-процентный рост продаж. Также значительно вырос спрос на доставку продуктов на дом. Сети супермаркетов уверяют, что дефицита товаров нет, но «абсолютно иррациональное» поведение покупателей может его спровоцировать.

Особым спросом также пользуются антибактериальные гели для рук. В парижских аптеках и супермаркетах их практически не найти, а цены резко выросли. Во Франции, по последним данным, выявлено около 200 случаев заражения коронавирусом, три человека скончались. В Италии отмечено более 2 тысяч случаев заражения, 52 человека умерли. По числу летальных исходов от коронавируса Италия находится на третьем месте после Китая и Ирана.

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