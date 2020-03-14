Март 14th, 2020

Итальянские ученые назвали самый полезный вид сыра и объяснили почему





Итальянские ученые назвали самый полезный вид сыра — по их мнению это классический пармезан. Настоящий пармиджано-реджано, или пармезан, происходит из области Эмилия-Романья. Этот регион северной Италии славится своими изысканными ресторанами и продуктами.



Пармезан делают в специальных сыроварнях из свежего молока от коров, которых никогда не кормили силосом (сухим кормом). Сыроварни используют строго регламентированный процесс выдержки сырных головок, чтобы обеспечить разные степени вызревания.



В итоге потребители получают настоящий пармезан, имеющий массу полезных свойств. Учтите, что тёртый пармезан в пластиковых контейнерах готовится совсем иначе и пользы не имеет.



Вот в чём плюсы настоящего пармезана:



1. В нём мало жиров и совсем нет углеводов и лактозы.

«Пармезан — отличный источник белка и жира. В нём полно витаминов и микроэлементов — кальций, витамин A, витамины B6 и B12, фосфор, цинк, медь, — говорит диетолог Леа Силберман. — Твёрдые сыры типа пармезана и проволоне обычно самые полезные. В самых твёрдых сырах обычно больше белка и меньше жира».



В 30 г пармезана содержится около 10 г белка. Настоящий пармезан легко усваивается благодаря своим пробиотическим свойствам, а также содержит много кальция. Это укрепляет кости и защищает их от остеопороза.



2. Пармезан — это безлактозный молочный продукт.







«Люди с непереносимостью лактозы обычно испытывают неприятные желудочно-кишечные симптомы от сыра, но одна порция пармезана им не повредит», — говорит Силберман.



Хотя пармезан делается из молока, содержащего лактозу, по мере созревания сыра она преобразуется в молочную кислоту. В зрелом сыре практически не остаётся лактозы — разве что совсем уж следовые количества.



Вдобавок пармезан относится к твёрдым сырам, а их можно употреблять при беременности. Существуют также халяльные и кошерные варианты пармезана, которые можно есть мусульманам и иудеям.



3. Пармезан можно добавлять в самые разные блюда.







Хотя делать пармезан краеугольным камнем питания всё же не стоит, по словам Силберман, он может стать «вкуснейшей добавкой» к любому сбалансированному здоровому рациону. Добавляя в какое-то блюдо пармезан или просто перекусывая им, следует соблюдать рекомендованную дозу — около ¼ стакана тёртого пармезана на порцию.



Разумеется, по-настоящему ощутить пользу пармезана вы сможете только в сочетании с полезными продуктами.



«Я посыпаю пармезаном пасту с нутом или чечевицей и обожаю добавлять его к печёным овощам типа брокколи и спаржи», — говорит Силберман.