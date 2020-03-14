Март 14th, 2020

Хайди Клум опасатеся, что у нее коронавирус — она рассказала о страхе

Мир не был готов к появлению нового вируса Covid-19, который стремительно распространяется по планете. Врачи признают, что его точная диагностика пока далека от совершенства. А вот масштаб распространения некоторых пугает, поэтому при первых признаках недомогания и простуды люди хотят удостовериться, не заразились ли они коронавирусом. Такое желание возникло и у 46-летней Хайди Клум, но пройти тест на Covid-19 она не смогла.

Модель заболела перед началом съемок нового сезона телешоу «Америка ищет таланты» (America’s Got Talent) — лихорадка, кашель и насморк не позволили ей выйти на площадку, о чем она рассказала поклонникам в сторис. Лежа в постели, Хайди пожаловалась, что не смогла пройти тест на коронавирус.