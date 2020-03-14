Хайди Клум опасатеся, что у нее коронавирус — она рассказала о страхе

Мир не был готов к появлению нового вируса Covid-19, который стремительно распространяется по планете. Врачи признают, что его точная диагностика пока далека от совершенства. А вот масштаб распространения некоторых пугает, поэтому при первых признаках недомогания и простуды люди хотят удостовериться, не заразились ли они коронавирусом. Такое желание возникло и у 46-летней Хайди Клум, но пройти тест на Covid-19 она не смогла.
Модель заболела перед началом съемок нового сезона телешоу «Америка ищет таланты» (America’s Got Talent) — лихорадка, кашель и насморк не позволили ей выйти на площадку, о чем она рассказала поклонникам в сторис. Лежа в постели, Хайди пожаловалась, что не смогла пройти тест на коронавирус.
Надеюсь, у меня всего лишь простуда. Однако с удовольствием сдала бы тест на коронавирус, но его здесь просто не делают. Я обращалась к двум разным врачам, но они не смогли помочь в этом, — пожаловалась модель на диагностику в Калифорнии.
Вчера американский ученый, иммунолог и инфекционист Энтони Фаучи заявил Конгрессу, что граждане не могут свободно сдать тесты на коронавирус, так как американская система диагностики не отвечает потребностям страны.
Клум рассказала, что почувствовала болезненный озноб, поэтому осталась дома, чтобы не заражать коллег.
Берегите друг друга и оставайтесь дома, если плохо себя чувствуете,
— посоветовала фолловерам Хайди.
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