ФБР использовало фото Владимира Высоцкого в своей рекламе в сети Интернет

Сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий прокомментировал прессе решение ФБР использовать фото актера в рекламе в Facebook. По словам мужчины, такую рекламу делать незаконно, глупо и некрасиво.

«На это никто не давал разрешение из правообладателей, насколько я знаю — ни правообладатели картины «Место встречи изменить нельзя», ни наследники Высоцкого. Поэтому сделано, конечно, с нарушениями», — сказал Никита Высоцкий.

Он добавил, что в данный момент пытается понять, что делать, «потому что это сделано на территории другой страны, а Америка ничью юрисдикцию не признает». В таком случае, полагает Высоцкий, нарушение доказать можно только в американском суде. Однако несмотря на это, сын актера пообещал обозначить свою позицию, в том числе и юридически.

