 
 
Март 14th, 2020

Элизабет Херли покорила сеть роскошным видом.

лиз херлиЭлизабет Херли относится к тому типу женщин, которые с годами становятся только красивее. По крайней мере, об этом красноречиво заявляет Instagram знаменитости.

Ее личный микроблог полон соблазнительных кадров, где она позирует в откровенных купальниках всех фасонов и расцветок. А несколько часов назад звезда восхитила подписчиков новым горячим фото.

На фото Лиз одета в черное блестящее платье с внушительным декольте,которое подчеркивает красивые формы женщины.

«Зачем покупать что-то новое,если можно влезть в платье,которому 15 лет?»
подписала фото звезда.

Этим заявлением она явно намекает,что за 15 лет ее параметры никак не изменились. Что не может не вызывать восхищения.

 

 

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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