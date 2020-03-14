Март 14th, 2020

Элизабет Херли покорила сеть роскошным видом.

Элизабет Херли относится к тому типу женщин, которые с годами становятся только красивее. По крайней мере, об этом красноречиво заявляет Instagram знаменитости.

Ее личный микроблог полон соблазнительных кадров, где она позирует в откровенных купальниках всех фасонов и расцветок. А несколько часов назад звезда восхитила подписчиков новым горячим фото.

На фото Лиз одета в черное блестящее платье с внушительным декольте,которое подчеркивает красивые формы женщины.

«Зачем покупать что-то новое,если можно влезть в платье,которому 15 лет?»

подписала фото звезда.

Этим заявлением она явно намекает,что за 15 лет ее параметры никак не изменились. Что не может не вызывать восхищения.