Март 14th, 2020

Джуд Лоу станет отцом в шестой раз: первые фото беременной жены актера

Скоро в семье 47-летнего Джуда Лоу и его 32-летней супруги Филиппы Коэн случится пополнение — об этом красноречиво свидетельствуют снимки, сделанные во время недавней прогулки пары в Лондоне. На них у Филиппы отчетливо виден округлившийся живот, который она постоянно старалась прикрыть поднимающимся наверх джемпером. Для Филиппы малыш будет первым, а для Джуда — шестым.

Филиппа Коэн и Джуд Лоу

Интересно, что в одном из своих недавних интервью Джуд Лоу открыто говорил о своем желании еще раз стать отцом. Актер признался, что его пятеро детей уже подросли, а ему еще бы очень хотелось понянчиться с новорожденным.

Мои дети уже подросли, а так хочется еще одного маленького! Ведь это самое большое счастье, с малышами всегда очень весело. Я безумно люблю свою жену и хочу, чтобы у нас с ней появился ребенок,

— рассказал Лоу в интервью Daily Telegraph.

Напомним, что Джуд Лоу и Филиппа Коэн поженились в апреле прошлого года после четырех лет отношений. Свадебная церемония прошла в закрытом формате в Лондоне, и на нее были приглашены только самые близкие. До встречи с Филиппой Лоу уже был женат на дизайнере Сэди Фрост — в этом браке родилось трое детей. У Джуда также есть двое внебрачных детей от модели Саманты Берк и певицы Кэтрин Хардинг.

Джуд Лоу и Филиппа Коэн