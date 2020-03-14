Март 14th, 2020

Disney отменила премьеру новых фильмов

Причиной перенесения мировых премьер лент на неопределенный срок стал коронавирус.

Студия Disney перенесла на неопределенный срок премьеру фильма Мулан.

Кроме того, перенесены будут премьерные показы лент Новые мутанты от 20th Century Studios и Оленьих рогов — Fox Searchlight.

Сообщается, что фильмы выйдут в 2020 году, но точных дат пока не называют.

Премьера ленты Мулан в Украине должна была состояться 26 марта. Фильмы Новые мутанты и Оленьи Рога планировали показывать с 2 апреля и 16 апреля соответственно.

Ранее премьеру новой части «Форсажа» перенесли из-за коронавируса.

Также стало известно, что были приостановлены выпуски Кролика Петрика-2, Тихого места 2, фильмов Толока и Пульс. Также сообщалось, что выход нового Бонда отложили из-за коронавируса.