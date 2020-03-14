Диетологи предупредили,что вареная колбаса имеет наркотическое действие на мозг.

Иногда привычные с детства продукты таят в себе неожиданную опасность.Это напрямую относиться к такому,казалось бы,безобидному продукту,как вареная колбаса.
«Докторскую» колбасу придумали в СССР как диетическую — для восстановления здоровья советских граждан, которое было подорвано Гражданской войной, в условиях нехватки продуктов. Почему же сейчас она стала вредной и ведет к стремительному набору лишнего веса?
В современной вареной колбасе стало больше соли. Кроме того, в нее добавляют сахар, муку, крахмал — все то, что легко и быстро превращается в калории. Сочетание соли, углеводов и жира на мозг действует опьяняюще, как пищевой наркотик.
Есть в продуктах мясопереработки и белки — их наличие регламентируется ГОСТом. Но с учетом происхождения их ценность невелика — источником этого компонента становятся жилы, шкурки, губы и прочие части, переварить которые человек не в состоянии.
Как ни странно, гораздо полезнее изделия с соевым белком.
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