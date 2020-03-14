Март 14th, 2020

Диетологи Италии рассказали когда и как правильно есть кукурузную кашу



Диетологи Италии рассказали когда и как правильно есть кукурузную кашу — по их мнению лучше ее употреблять с утра. На ночь же она не полностью усваивается, что может привести к проблемам с желудком. А вот полезности в ней много.



Для Северной Италии – это полента, для Молдавии и Румынии – мамалыга. У нас же называют просто – кукурузной кашей. В отличие от пшеничной, она не содержит глютена, и богата витаминами и микроэлементами. Ее можно варить на молоке на завтрак или подавать в качестве гарнира на обед.



Кукурузная каша имеет относительно низкий гликемический индекс, и благоприятно воздевают на пищеварительную систему. Ее рекомендуют для питания беременным женщинам, детям, людям пожилого возраста и тем кто следит за своим весом.



Железо из растительного источника

Кукурузная каша приносит пользу вашему здоровью, поддерживая уровень железа. Чашка кукурузной муки обеспечивает 4,2 миллиграмма железа. Этот элемент помогает эритроцитам транспортировать кислород по всему организму, а также стимулировать обмен веществ, активируя ферменты, необходимые для выработки энергии.



Фосфор

Кукурузная каша – хороший источник фосфора. Он помогает формировать вашу ДНК, образует компонент клеточных мембран, а также способствует минерализации костной ткани. Чашка кукурузной муки содержит 294 миллиграмма фосфора, или 42% от необходимого ежедневного потребления.



Клетчатка

Кукурузная каша содержит много клетчатки, которая помогает наполнить желудок, чтобы вы чувствовали себя сытыми как можно дольше. В чашке кукурузной муки — 9 граммов клетчатки.



Она а также богата аминокислотами, витаминами А, С, Е, PP, группы В, каротиноидами, магнием, калием, селеном, цинком.