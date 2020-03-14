Бразильские школьники выбрали «фюрера класса»

В бразильском городе Ресифи произошел скандал нацистского характера. 11 старшеклассников из частной средней школы Святой Марии выкинули руки в нацистском приветствии в поддержку одноклассника, который стал их спикером.
На фото студенты в возрасте 16-17 лет стояли с вытянутыми руками лицом к коллеге, демонстрируя жест, используемый нацистами, которые поддерживали Адольфа Гитлера.
«Публичный человек с хорошей риторикой. Он станет фюрером в своем классе на пути к созданию нового и инновационного рейха», — говорится в сообщении.
«Мы приносим извинения всем, кого обидели», — говорится в сообщении администрации школы, — наша школа не поддерживает поведение, противоречащее христианским и этическим ценностям, а также ценностям жизни и уважению всех рас, народов и убеждений».
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