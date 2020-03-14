Бразильские школьники выбрали «фюрера класса»

В бразильском городе Ресифи произошел скандал нацистского характера. 11 старшеклассников из частной средней школы Святой Марии выкинули руки в нацистском приветствии в поддержку одноклассника, который стал их спикером.

На фото студенты в возрасте 16-17 лет стояли с вытянутыми руками лицом к коллеге, демонстрируя жест, используемый нацистами, которые поддерживали Адольфа Гитлера.

«Публичный человек с хорошей риторикой. Он станет фюрером в своем классе на пути к созданию нового и инновационного рейха», — говорится в сообщении.