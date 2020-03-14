 
 
Март 14th, 2020

Борис Джонсон перенес выборы в Британии из-за коронавируса

Борис Джонсон

Борис Джонсон
Фото: Simon Dawson-WPA Pool / Getty Images

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перенес региональные выборы и выборы мэров в стране из-за пандемии COVID-2019. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

Он подтвердил, что выборы могут совпасть с пиком распространения коронавируса в Британии. Джонсон отметил, что пока их перенесли на май 2021 года. Подчеркивается, что сейчас риски от проведения массовых мероприятий слишком высоки. По мнению премьера, из-за вируса многие британцы просто «не смогут проголосовать».

Category: Мир, Новости ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>