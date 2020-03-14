 
 
Март 14th, 2020

Биологи предсказали когда человечество вымрет



Ученые предполагают, что человечество может постигнуть массовое вымирание для освобождения места новым формам жизни. Исследователи института антропологии в Нидерландах пришли к такому выводу, подсчитав, сколько раз за время существования жизнь на Земли появлялись и массово вымирали виды животных и растений.

Новая волна вымирания происходила примерно каждые 100 миллионов лет и длилась от 50 тысяч до 2,5 миллиона лет. Около 443 млн лет назад в результате глобального оледенения и последующего резкого потепления погибло более 85% видов. Ими оказались планктон, моллюски, брюхоногие и трилобиты.

Исходя из изученных данных, ученые отмечают, что в такой переломный период новых видов появляется значительно меньше, чем вымирает существующих. Биологи убеждены, что человечество живет именно в такой период.

Около 372 млн лет назад с лица Земли исчезло более 75% животных, причем в большинстве своем это были обитатели теплых вод. Планета потеряла 95% видов животных и 250 млн лет назад, а еще 50 млн лет спустя погибли гигантские земноводные и растения — всего около 75%.

Крайним считается Меловое вымирание, которое ученые датируют 65,5 млн лет назад — эра, которую не пережили динозавры.

Согласно подсчетам биологов, современные люди стали свидетелем седьмой волны массового вымирания. Как подтверждение, приводят в пример гибель сотни видов насекомых, а также исчезновение некоторых зверей и птиц.

На данный момент скорость разрушений в 100 раз превышает предыдущие эпохи. Естественная среда обитания зверей сокращается, а потепление грозит смертью всем обитателям планеты.

Category: Наука, Новости ﻿
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