Март 14th, 2020

Биологи предсказали когда человечество вымрет





Ученые предполагают, что человечество может постигнуть массовое вымирание для освобождения места новым формам жизни. Исследователи института антропологии в Нидерландах пришли к такому выводу, подсчитав, сколько раз за время существования жизнь на Земли появлялись и массово вымирали виды животных и растений.



Новая волна вымирания происходила примерно каждые 100 миллионов лет и длилась от 50 тысяч до 2,5 миллиона лет. Около 443 млн лет назад в результате глобального оледенения и последующего резкого потепления погибло более 85% видов. Ими оказались планктон, моллюски, брюхоногие и трилобиты.



Исходя из изученных данных, ученые отмечают, что в такой переломный период новых видов появляется значительно меньше, чем вымирает существующих. Биологи убеждены, что человечество живет именно в такой период.



Около 372 млн лет назад с лица Земли исчезло более 75% животных, причем в большинстве своем это были обитатели теплых вод. Планета потеряла 95% видов животных и 250 млн лет назад, а еще 50 млн лет спустя погибли гигантские земноводные и растения — всего около 75%.



Крайним считается Меловое вымирание, которое ученые датируют 65,5 млн лет назад — эра, которую не пережили динозавры.



Согласно подсчетам биологов, современные люди стали свидетелем седьмой волны массового вымирания. Как подтверждение, приводят в пример гибель сотни видов насекомых, а также исчезновение некоторых зверей и птиц.



На данный момент скорость разрушений в 100 раз превышает предыдущие эпохи. Естественная среда обитания зверей сокращается, а потепление грозит смертью всем обитателям планеты.