Март 14th, 2020

Билли Айлиш извинилась перед фанами за перенесенный тур.

Из за эпидемии коронавируса многие звезды потеряли возможность выступать и им приходиться переносить или даже отменять свои туры.

Не обошло это стороной и такую мировую величину,как Билли Айлиш. Ее первые концерты в рамках тура по Америке пользовались невероятным успехом. Посмотреть на ее выступления приходили даже именитые и известные артисты и вынуждены были признать,что эта девушка действительно новая звезда.

Певица не приемлет рамок и привыкла играть по своим правилам. Это касается не только творчества, но и имиджа. Билли красит волосы в синий и серый цвета, ее чаще можно увидеть в пижаме, нежели в купальнике.

Несмотря на стройность (рост 161 см), излюбленные наряды артистки – широченные бесформенные балахоны-оверсайз, дополненные громоздкими аксессуарами и скрывающие грудь и фигуру.

Но ,в данном случае,правилам пришлось подчиниться и перенести тур на более позднее время.Билли извинилась перед поклонниками и пообещала сделать шоу еще ярче за это свободное время.