Март 14th, 2020

Американские ученые определили новые симптомы ранней стадии коронавируса.

До сегодня считалось,что коронавирус проявляется симптомами, похожими на ОРВИ. Но оказалось,что самая первая стадия может проявляться в виде нарушения пищеварения.

Американская гастроэнтерологическая ассоциация опубликовала исследование, в котором описала новые данные о способах передачи COVID-19.

Из исследования американских гастроэнтерологов следует, что у большинства пациентов наблюдаются симптомы, предшествующие респираторной стадии с кашлем, насморком и другими осложнениями. Речь идет о расстройстве желудка, диарее, тошноте и рвоте в самом начале течения заболевания.

Этот вывод поможет раньше обнаруживать пациентов с подозрением на коронавирус и изолировать их, отмечают исследователи.

Бывали случаи, когда у человека наблюдалось несварение и проблемы с ЖКТ, но он не считался потенциально зараженным COVID-19. Теперь на такие симптомы будут обращать внимание.