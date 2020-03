Март 14th, 2020 All on 4 — Имплантация и протезирование зубов При утрате нескольких элементов зубного ряда в последнее время широко используется методика протезирования на имплантах. Она пользуется значительной популярностью, поскольку даёт отличные результаты. Если же на челюсти зубы отсутствуют полностью, применяют особый метод имплантации. Из-за своих особенностей он получил название All on 4 . Метод All on 4 в первом приближении Эта методика имеет важные отличия от ставшей уже привычной двухэтапной имплантации, когда после вживления имплантов в кость протез ставится только через 3–4 месяца. Этот способ пригоден, если нужно восстановить целостность зубного ряда при утрате одного или нескольких зубов. Новая же методика используется при полной адентии и предусматривает установку протезов с немедленной нагрузкой уже в день операции. Ещё одно важное преимущество методики заключается в том, что несъёмные протезы могут быть установлены всего на четырёх имплантах. Однако эта же особенность определяет повышенные требования к их качеству. Большое значение имеет и скорость приживления их к кости челюсти. В результате операции пациент получает новый несъёмный протез, полностью компенсирующий утраченные зубы, не отличающийся от них по виду и функциональности. Протез имеет форму подковы и состоит из искусственных десны и зубов. Он надёжно фиксируется к вживлённым имплантам. Однако высокая скорость протезирования по этой методике требует использования имплантов, которые гарантируют максимально быструю остеоинтеграцию при немедленной (сразу после операции) нагрузке. Если имплантолог имеет дело с более простыми моделями, лучше отдать предпочтение обычной двухэтапной имплантации. Методика проведения операции Операция имеет несколько важных отличий от традиционного протезирования на имплантах. Два передних устанавливаются в челюсть параллельно корням бывших на этом месте зубов, то есть так же, как и при обычной имплантации. А вот боковые устанавливаются иначе — под углом до 45 градусов. Это даёт возможность хорошей стабилизации протеза при его немедленной установке. Вся операция проходит в четыре этапа: Подготовка. Общий анализ крови, КТ челюстей, составление цифрового диагностического плана лечения. Операция. Вживление имплантов производится с использованием специального шаблона, дающего возможность вкручивать их под абсолютно правильными углами. Установка временного протеза. Производится через несколько часов после операции. Пациент покидает клинику и в следующие 10 дней пару раз посещает специалиста для осмотра и снятия швов. Пользоваться протезом можно сразу же. Установка постоянного протеза. Производится через полгода после операции по методике Алл он 4 или раньше — зависит от скорости приживления. Стоит понимать, что с временным акриловым протезом можно проходить до трёх лет. Это актуально, если по финансовым причинам пациент не имеет возможности заменить его быстрее на постоянный. Лечение рака яичников в Израиле

