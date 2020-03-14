Март 14th, 2020

Агутин показал свою внебрачную дочь.

Леонид Агутин,который много лет живет в браке с Анжеликой Варум,неожиданно представил поклонникам свою старшую дочь Полину. 12 марта ей исполнилось 24 года.

Того, что у 51-летнего певца выросла дочь от незарегистрированных отношений с балериной Мариной Воробьевой, никто не скрывает. Но и не очень афиширует — живет она во Франции, вдали от отцовской славы и московской суеты. Поэтому редкое фото Полины, опубликованное Леонидом, стало для многих его поклонников, по сути, знакомством с ней.

«Доченька моя старшая! Гордость и надежда! После того, как в 4 года ты научилась читать, писать и рассуждать, как взрослый человек, когда я обнаружил в тебе улыбку каждому существу, увидел, как ты отдаёшь кусочек сердца каждому, кто в тебе нуждается, я перестал беспокоиться о том, кто из тебя вырастет. Я стал беспокоится лишь о том, кто неизбежно будет окружать тебя. Кто сможет отдать взамен свои кусочки и не опустошить тебя… Поленька, любовь моя, Полина Леонидовна, пусть удача тебе сопутствует, пусть здоровье не подводит и пусть мир этот несовершенный будет хоть немного достоен тебя!

С Днём Рождения, мой маленький гений! Солнышка тебе побольше и чудесных выходных, а с людьми кажется пока везёт..»- написал Леонид в поздравлении.