Март 13th, 2020

Выход боевика «Форсаж 9″ отложили на год

Очередной «жертвой» коронавируса стал прокатный график приключенческого боевика «Форсаж 9″. По сведениям издания The Hollywood Reporter, киностудия Universal отложила релиз картины почти на год. Вместо конца мая 2020 года, она будет представлена зрителям 2 апреля 2021 года.

Таким образом, девятая серия заняла дату, которая раньше была зарезервирована за десятой. Когда выйдет пока считающейся финальной часть франшизы, пока не уточняется.

Напомним, что уровень ожидания фильма «Форсаж 9″ был весьма высок. Об этом свидетельствует тот факт, что выпущенный в канун Суперкубка по американскому футболу трейлер получил около 450 миллионов просмотров на различных платформах.

Такой результат свидетельствовал о том, что девятая серия может собрать в мировом прокате не менее миллиарда долларов, как это получилось у предыдущих частей. Решение студии Universal, вероятнее всего, объясняется тем, что львиную долю заработка «Форсажей» обеспечивал китайский прокат. Но в связи с распространением коронавируса было объявлено, что власти страны закрыли на неопределенный срок все кинотеатры.