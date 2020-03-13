Март 13th, 2020

Всего за два дня все регионы России приняли поправки к Конституции. Это рекорд.

Россия ставит все новые и новые рекорды по превращению страны в тоталитарное государство.

Все региональные законодательные собрания России уже поддержали законопроект о поправках в Конституцию РФ. В тексте говорится об обнулении президентских сроков Владимира Путина, о боге и «государствообразующей» роли русского народа, о закреплении минимальной зарплаты на уровне прожиточного минимума и о недопущении умаления подвига народа в Великую Отечественную войну.

На это у региональных парламентов ушло всего два дня, и это рекордный срок. Во время предыдущих изменений Конституции процесс занимал значительно больше времени.

Далее законопроект о поправках в Конституцию РФ направят в Конституционный суд. Общероссийское голосование по поправкам пройдет 22 апреля, этот день будет выходным. Проголосовать за поправки к Конституции можно будет только за все разом или против всех.