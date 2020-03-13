Врачи рассказали,какие продукты помогут организму защититься от вируса.

Испанские врачи назвали продукты, которые защищают организм от вирусом, поддерживая работу иммунной системы.

Первым в списке идет чеснок, обладающий антигрибковым и противоспалительным эффектом.

Также полезными названы миндаль – благодаря витамину Е, и черника, которая не только способствует улучшения зрения, но и защищает дыхательные пути.

Также в списке укрепляющих иммунитет продуктов находятся грибы, тёмный шоколад, цитрусовые, гранат, киви, шпинат, папайя, а также морепродукты — устрицы и моллюски. Кроме того, названы самые полезные специи – ими оказались имбирь и куркума. Из напитков наиболее полезны кефир и зеленый чай.

Помимо того, врачи считают очень полезным бульон на мясе курицы и индейки, особенно во время ОРВИ и простуд. Сладкий картофель богат бета-каротином, а брокколи – витаминами и минералами. Их тоже стоит включить в свой рацион.