Март 13th, 2020

Врачи предупредили ,что онкомаркеры вводят больных в заблуждение.

Страшная болезнь рак- одна из самых опасных на сегодняшний день.Количество заболевших увеличивается из года в год,а лечение остается невероятно дорогим и небезопасным.

Многие,из страха перед болезнью,делают время от времени анализы с помощью онкомаркеров,чтобы обнаружить рак на самых ранних стадиях.

Популярное исследование может дать неверные результаты при диагностике рака молочной железы. Слепо доверять онкомаркерам не следует, подчеркнула Германович: они могут «молчать» о признаках надвигающейся беды или наоборот – давать слишком негативные показатели при доброкачественной опухоли, сообщает РИА Новости.

Завышенные показатели онкомаркера СА 153 способна провоцировать даже диета, предупредила онколог. Для диагностики злокачественных опухолей специалист призвала использовать более надежные методы – УЗИ, биопсию или маммографию.

Ранее американские исследователи выяснили, что онкологические заболевание может провоцировать злоупотребление молочными продуктами. Ученые проанализировали рацион и состояние здоровья более 50 женщин и выяснили, что заболеть раком могли прежде всего те, кто слишком часто пил молоко.