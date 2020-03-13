 
 
Март 13th, 2020

Волочкову застукали в бане с раздетым мужчиной.

волочкова5Анастасия Волочкова не только талантливая балерина,которая дает много концертов у себя на Родине и за рубежом,но и ,не менее талантливая,производительница  скандальных новостей.

Ее шпагаты уже давно покорили все СМИ,а ее безумные выходки радуют уже не первое поколение поклонников.

При этом Анастасия не делает из этого проблему и радостно осваивает все новые и новые вершины публичных скандалов.

В ее жизни тайн нет совсем. Желающие всегда могут увидеть что она ест,где она спит,как отдыхает и как проводит время с друзьями.
и вот недавно в сети появилось фото Насти и какого-то неизвестного мужчины ,когда они выходят из бани. На обоих нет ничего,кроме полотенец.

Видимо,время они провели с пользой и удовольствием.

Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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