Март 13th, 2020

Волочкову застукали в бане с раздетым мужчиной.

Анастасия Волочкова не только талантливая балерина,которая дает много концертов у себя на Родине и за рубежом,но и ,не менее талантливая,производительница скандальных новостей.

Ее шпагаты уже давно покорили все СМИ,а ее безумные выходки радуют уже не первое поколение поклонников.

При этом Анастасия не делает из этого проблему и радостно осваивает все новые и новые вершины публичных скандалов.

В ее жизни тайн нет совсем. Желающие всегда могут увидеть что она ест,где она спит,как отдыхает и как проводит время с друзьями.

и вот недавно в сети появилось фото Насти и какого-то неизвестного мужчины ,когда они выходят из бани. На обоих нет ничего,кроме полотенец.

Видимо,время они провели с пользой и удовольствием.