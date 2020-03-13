Март 13th, 2020

Вьезд в Украину для иностранцев будет закрыт на две недели.

В связи с сложившейся ситуацией и в целях безопасности граждан Украина через закроет свою границу для иностранных граждан на две недели. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на экстренном заседании 13 марта.

Границы закроют через 48 часов — то есть 15 марта.

По последним данным, в Украине зарегистрировано еще три случая заболевания коронавирусом.

13 марта о закрытии границ объявило так же правительство Чехии. Въезд для иностранцев и выезд граждан с территории страны будут запрещены с 16 марта. В Чехии по состоянию на 13-е число выявили 117 случаев заболевания коронавирусом.