 
 
Март 13th, 2020

Вьезд в Украину для иностранцев будет закрыт на две недели.

rp_414757-390x21911111.jpgВ связи с сложившейся ситуацией и в целях безопасности граждан Украина через закроет свою границу для иностранных граждан на две недели. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на экстренном заседании 13 марта.

Границы закроют через 48 часов — то есть 15 марта.

По последним данным, в Украине зарегистрировано еще три случая заболевания коронавирусом.

13 марта о закрытии границ объявило так же правительство Чехии. Въезд для иностранцев и выезд граждан с территории страны будут запрещены с 16 марта. В Чехии по состоянию на 13-е число выявили 117 случаев заболевания коронавирусом.

 

 

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