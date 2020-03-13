В США напечатают 1,5 триллиона долларов для спасения экономики

Федеральная резервная система США включила на полную мощность «печатный станок», чтобы сотнями миллиардов долларов залить пожар на глобальных рынках, которые потеряли больше 10 триллионов долларов капитализации на опасениях, что коронавирус столкнет мировую экономику в рецессию.За два дня — 12 и 13 марта — Федеральный резервный банк Нью-Йорка предоставит банкам 1,5 триллиона долларов кредитов репо в ответ на худшую за три десятилетия распродажу американских и мировых акций.

В четверг Нью-Йоркский ФРБ провел операцию репо на 3 месяца с лимитом 500 млрд долларов. Из предложенной суммы банки взяли 78,4 млрд. В пятницу последует аналогичная операция на 500 млрд долларов и порция кредитов на 1 месяц на такую же сумму.

Одновременно ФРС увеличит лимит 1-дневного репо до 175 млрд долларов, 2-недельного — до 45 млрд, а также расширит программу выкупа государственных облигаций на все типы бумаг. Ее объем останется прежним — 60 млрд долларов.

За два дня ФРС может залить в систему беспрецедентную в истории сумму, побив рекорд октября-ноября 2008 года, когда на спасение рынков было брошено 1,2 триллиона долларов.

«ФРС пошла ва-банк», - говорит Джейсм Бьянко, президент Bianco Research. Рынки полыхают третий день подряд, и погасить их не могут ни снижение процентной ставки, ни обещанные администрацией Трампа налоговые стимулы на 300 млрд долларов.

С начала недели рынок акций США обвалился на 16%, рынок Германии рухнул на 22%, побив антирекорд с 1989 года. В четверг индекс акций европейских банков обвалился до исторического минимума, индекс Лондонской биржи упал на 10,87%, чего не было больше 30 лет. Цены на нефть спикировали на 31% за неделю, отток капитала с развивающихся рынков превысил рекорды кризиса 2008 года, а валюты EM, включая рубль и бразильский реал, потеряли 12-15%.

ФРС «выстрелила из ядерного оружия, и сделала это потому, что финансовые рынки парализованы», говорит Бьянко: напуганные коронавирусом и скоростью, с которой схлопывается надувавшийся 12 лет «пузырь», с рынка уходят и покупатели, и продавцы.

Инвесторы побежали даже из «защитных» активов», констатирует глава Rosenberg Research Дэвид Розенберг: цена золота рухнула на 8% за неделю и 4,9% за день. В штопор свалились прежде дорожавшие государственные облигации США: доходность 10-летних бумаг с 0,54% взлетела до 0,82%.

«Это один большой маржин-колл, — говорит Розенберг. — Все выставлено на продажу, и безопасных активов, кроме кэша, больше нет».

Спрос на наличные достиг таких масштабов, что сбои начались на денежных рынках, указывает аналитик ING Крпата: на рынке свопов, где банки привлекают кредиты в одной валюте под залог другой, взлетели ставки, указывая на острый дефицит долларов. Он усугубляется по мере того, как трейдеры несут убытки и нуждаются в ликвидности для покрытия своих позиций..

После того, как ВОЗ объявила пандемию коронавируса, большинство инвесторов в качестве базового сценария готовятся эпидемии в США, которая будет аналогична китайской и почти гарантировано столкнет в рецессию крупнейшую экономику мира, пишут аналитики Райффайзенбанка.

Сейчас ФРС пытается повторить трюк 2008 года, снижая ставки и заливая рынки деньгами, но монетарные инструменты не способны починить нарушенные цепочки поставки товаров — другими словами, ФРС «может напечатать деньги, но не может «напечатать» вакцину или антивирусное средство», констатирует Райффайзенбанк.

В четверг мер Федрезерва хватило лишь на 15 минут роста американского рынка, который сразу же развернулся и закончил торги обвалом: на 9,51% по S&P500, на 9,99% по Dow и 9,43% по Nasdaq.

Вероятно, чтобы остановить разгром, ФРС придется напрямую выйти на биржу и начать скупать акции, сказал Bloomberg трейдер Уолл-Стрит.