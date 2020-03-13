В США напечатают 1,5 триллиона долларов для спасения экономики

В четверг Нью-Йоркский ФРБ провел операцию репо на 3 месяца с лимитом 500 млрд долларов. Из предложенной суммы банки взяли 78,4 млрд. В пятницу последует аналогичная операция на 500 млрд долларов и порция кредитов на 1 месяц на такую же сумму.
Одновременно ФРС увеличит лимит 1-дневного репо до 175 млрд долларов, 2-недельного — до 45 млрд, а также расширит программу выкупа государственных облигаций на все типы бумаг. Ее объем останется прежним — 60 млрд долларов.
За два дня ФРС может залить в систему беспрецедентную в истории сумму, побив рекорд октября-ноября 2008 года, когда на спасение рынков было брошено 1,2 триллиона долларов.
«ФРС пошла ва-банк», - говорит Джейсм Бьянко, президент Bianco Research. Рынки полыхают третий день подряд, и погасить их не могут ни снижение процентной ставки, ни обещанные администрацией Трампа налоговые стимулы на 300 млрд долларов.
С начала недели рынок акций США обвалился на 16%, рынок Германии рухнул на 22%, побив антирекорд с 1989 года. В четверг индекс акций европейских банков обвалился до исторического минимума, индекс Лондонской биржи упал на 10,87%, чего не было больше 30 лет. Цены на нефть спикировали на 31% за неделю, отток капитала с развивающихся рынков превысил рекорды кризиса 2008 года, а валюты EM, включая рубль и бразильский реал, потеряли 12-15%.
ФРС «выстрелила из ядерного оружия, и сделала это потому, что финансовые рынки парализованы», говорит Бьянко: напуганные коронавирусом и скоростью, с которой схлопывается надувавшийся 12 лет «пузырь», с рынка уходят и покупатели, и продавцы.
Инвесторы побежали даже из «защитных» активов», констатирует глава Rosenberg Research Дэвид Розенберг: цена золота рухнула на 8% за неделю и 4,9% за день. В штопор свалились прежде дорожавшие государственные облигации США: доходность 10-летних бумаг с 0,54% взлетела до 0,82%.
«Это один большой маржин-колл, — говорит Розенберг. — Все выставлено на продажу, и безопасных активов, кроме кэша, больше нет».
Спрос на наличные достиг таких масштабов, что сбои начались на денежных рынках, указывает аналитик ING Крпата: на рынке свопов, где банки привлекают кредиты в одной валюте под залог другой, взлетели ставки, указывая на острый дефицит долларов. Он усугубляется по мере того, как трейдеры несут убытки и нуждаются в ликвидности для покрытия своих позиций..
После того, как ВОЗ объявила пандемию коронавируса, большинство инвесторов в качестве базового сценария готовятся эпидемии в США, которая будет аналогична китайской и почти гарантировано столкнет в рецессию крупнейшую экономику мира, пишут аналитики Райффайзенбанка.
Сейчас ФРС пытается повторить трюк 2008 года, снижая ставки и заливая рынки деньгами, но монетарные инструменты не способны починить нарушенные цепочки поставки товаров — другими словами, ФРС «может напечатать деньги, но не может «напечатать» вакцину или антивирусное средство», констатирует Райффайзенбанк.
В четверг мер Федрезерва хватило лишь на 15 минут роста американского рынка, который сразу же развернулся и закончил торги обвалом: на 9,51% по S&P500, на 9,99% по Dow и 9,43% по Nasdaq.
Вероятно, чтобы остановить разгром, ФРС придется напрямую выйти на биржу и начать скупать акции, сказал Bloomberg трейдер Уолл-Стрит.
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