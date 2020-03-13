В Китае заявили, что пандемия коронавируса может закончиться к июню

Представитель госкомитета здравоохранения Китая Чжун Наньшань заявил, что пандемия коронавируса в мире может завершиться к июню, передает New York Post.

Чжун Наньшань, возглавляющий специальную экспертную комиссию ведомства, подчеркнул, что это будет возможно, если все страны мира мобилизуют свои силы для борьбы с пандемией. Он также выразил мнение, что в теплое время года распространение вируса замедлится.

Эксперт призвал все страны соблюдать рекомендации ВОЗ и принимать меры для сдерживания вируса.

В то же время он отметил, что пандемия может продлиться дольше, если правительства не воспримут опасность вируса всерьез и не примут необходимые меры.