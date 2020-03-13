Март 13th, 2020

В Израиле готовятся к еще более масштабной эпидемии коронавируса







В течение пятницы, 13 марта, в Израиле выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Таким образом, на момент подготовки этой публикации суммарное число инфицированных COVID-19 израильских граждан составляет 143 человека. Состояние троих заболевших оценивается как тяжелое, восемь человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, четверо выздоровели.



Развитие ситуации подсказывает, что эпидемия может принять более крупные масштабы, причем уже в ближайшее время.



Об этом в частности заявил сегодня министр обороны Израиля Нафтали Беннет.



По его словам, двухнедельный домашний карантин в качестве превентивной антиэпидемиологической меры не дает желаемого эффекта и необходимо предпринять более жесткие шаги по борьбе с распространением инфекции.



Беннет разъяснил, что Израилю следует быть готовым к следующему этапу массовой эпидемии. Министр подчеркнул, что если этого не сделать и оставить всё как есть, то уже в ближайшие дни мы будем наблюдать крушение всей системы здравоохранения. Ее обрушение, по прогнозу Беннета, не придется долго ждать, поскольку больницы не в состоянии будут нормально функционировать из-за огромного наплыва в больных антипичной пневмонией COVID-19.



Для того, чтобы это не произошло, Беннет дал указание медицинской службе Армии обороны Израиля приступить к созданию трех карантинных центров, в которых размещат зараженных с первичными симптомами заболевания.



Такие центры, по словам главы военного ведомства, смогут принять единовременно от 1000 до 3000 человек.



Министр уже дал указание подобрать места для размещения изоляторов.



В качестве наиболее подходящих рассматриваются пустующие корпуса молодежных лагерей и даже отели.



Медицинский персонал, по словам Беннета, будет формироваться не сразу, а по мере необходимости. Для защиты медиков от заражения уже заказано специальное защитное оборудование стоимостью в десятки миллионов шекелей. Оборудование должны поставить из-за границы.

https://www.9tv.co.il/item/11584