Март 13th, 2020

В Англии супружеская пара сорвала джек-пот на $135 млн





Пара из графства Западный Сассекс (Англия) победила в очередном розыгрыше лотереи EuroMillions, сорвав джекпот в 105,1 млн фунтов стерлингов ($135 млн), сообщает ВВС. 42-летний Стив Томпсон (Steve Thomson) и его 41-летняя жена Ленка (Lenka) принимали участие в розыгрыше, прошедшем 19 ноября. По их словам, несмотря на победу в лотерее, работу они бросать не собираются.



Когда Томпсон понял, что семья стала победителем, то «был на пороге инфаркта». Он рассказал, что ни он сам, ни его жена, пока не сделали никаких больших покупок. Мужчина успел только приобрести новую рубашку. Сам он работает строителем, а его жена, переехавшая в Великобританию из Словакии, работает в магазине.



«Как только у меня пройдет шок, мне необходимо чем-то заняться. Я отношусь не к тому типу людей, которые могут просто сидеть на месте… Я не хочу меняться, просто эта история улучшит нашу финансовую ситуацию», – отметил мужчина.



Томпсон добавил, что они с женой останутся жить в своем районе и пообещал поделиться выигранными деньгами с родственниками и друзьями.



В прошлом месяце другой британский участник EuroMillions сорвал джекпот в размере $218 млн. Для лотереи эта сумма была рекордной.