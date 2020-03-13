Март 13th, 2020

Ученые рассказали о необычных лечебных свойствах шоколада





Употребление шоколада способно понизить риск заболевания раком. После исследования длиной 12 лет ученые EPIC собрали данные о связи продукта с влиянием на сосудистую систему и риск опасных заболеваний.



Употребление небольшого количества шоколада ежедневно позволяет снизить риски инсульта примерно на 23%, болезней сосудов – на 11% и на 25% — смертельных случаев, связанных с работой этой части организма. Степень влияния шоколада на снижение риска опасных недугов, включая рак, носит обобщенный характер. Более полезным считается черный шоколад, но чаще потребители отдают предпочтение молочному.



Злоупотребление шоколадом может привести к ряду негативных реакций организма. Помимо увеличения склонности к ожирению, повышается риск развития кариеса. Основным ингредиентом для изготовления шоколада являются какао-бобы. Продукт используется не только как самостоятельный десерт, но и в качестве вкусовой и ароматической добавки для многих кондитерских изделий. Изначально шоколад был привезён из Мексики.



Историки рассматривают версию, согласно которой Майя использовали дикие деревья, найденные в тропических массивах и постепенно окультурили в садах. В то время семена смешивали с водой и специями для изготовления горячего напитка. В Европе какао появился благодаря исследователям, которые привезли его из Центральной Америки и сделали популярным среди аристократии продуктом.