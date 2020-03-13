Март 13th, 2020

Ученые доказали,что школа убивает в детях гениальность.

98% людей рождаются с гениальными способностями.

В продолжительном исследовании приняли участие 1600 детей от 3 до 5 лет. Им давали тесты, требовавшие нестандартного подхода к решению. С успехом справились с заданиями 98% испытуемых. Впечатленные ученые назвали их «гениями дивергентного мышления». Среди тех же детей, протестированных через пять лет, «гениев» оказалось только 32%, еще через пять — всего 10%. Из 200 тысяч взрослых эти тесты прошли лишь 2%.

Эксперимент не дает ответа, что произошло с его участниками за эти годы. Но всех их объединяет одно — они учились в школе. В ней они и лишились своих «сверхспособностей».

Современная школа учит не знаниям, а не ошибаться. Как следствие, ребенок обучается не тому, к чему у него есть способности, а узкому набору дисциплин, перспективных с точки зрения будущего трудоустройства.

Вернуть себе если не «сверхспособности», то хотя бы креативность мышления можно, если отключить «внутреннего контролера» — функцию мозга, которую ее первооткрыватель академик Наталья Бехтерева назвала «детектор ошибок». Исследования в этом направлении продолжаются.