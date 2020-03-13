 
 
Март 13th, 2020

У супруги канадского премьера обнаружили коронавирус. Джастин Трюдо на карантине

Жена премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо заразилась коронавирусом. Она почувствовала недомогание по возвращению из поездки в Великобританию.

Болезнь протекает у нее в легкой форме, в период лечения супруга премьера будет находиться в изоляции.

Сам Джастин Трюдо также будет две недели на домашнем карантине. У него нет симптомов заболевания и премьера не планируют проверять на коронавирус, отметили в пресс-службе политика.

По последним данным, в Канаде выявлены более 150 случаев заражения COVID-19. Один человек умер.

Tags: | Category: Мир, Новости ﻿
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