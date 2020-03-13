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Страшной историей на перевале Дятлова заинтересовались шведские ученые.

перевалНевероятная история,которая произошла в горах Урала,и привела к гибели целую экспедицию,давно уже привлекает внимание ученых и историков со всего мира. Эту загадку не могут разгадать уже десятки лет. Она обрастает слухами,удивительными дополнениями и легендами.

Свой вклад в исследование трагедии решили внести шведские ученые.Они  выдвинули свою версию случившегося на перевале. В частности, шведы рассказали о травмах лыжников. Напомним, некоторые исследователи считают, что изувечить дятловцев могли уже после смерти, чтобы скрыть следы.Так, у одной из женщин не было глаз и языка, у других членов группы – раздроблены грудные клетки. Существует и множество конспирологических версий. Однако никакой мистики или следов атаки пришельцев шведы не обнаружили.

Природными явлениями, казалось бы, можно объяснить и загадочные травмы лыжников.

«Их грудные клетки могли быть раздроблены уже после смерти под давлением снега. Тела пролежали там два с половиной месяца, прежде чем их нашли. Женщина, у которой, как говорят, не было глаз и языка, лежала лицом в текущем ручье, так что, возможно, речь идет об обычном разложении», – говорит Хольмгрен.

Тем не менее, исследователи понимают, что, скорее всего, правду так никто и не узнает. Объяснение страшной смерти группы не может быть столь очевидным. При рассмотрении той или иной версии начинают всплывать нестыковки, которые рушат все.

«Тайна экспедиции Дятлова кроется скорее в мелочах. Повреждения черепа и радиоактивный след трудно объяснить. И нет никакой логики в том, что они прорезали стенку палатки и выскочили в бурю, не взяв с собой одежды», – заключил археолог.

 

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