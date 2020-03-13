Март 13th, 2020

Страшной историей на перевале Дятлова заинтересовались шведские ученые.

Невероятная история,которая произошла в горах Урала,и привела к гибели целую экспедицию,давно уже привлекает внимание ученых и историков со всего мира. Эту загадку не могут разгадать уже десятки лет. Она обрастает слухами,удивительными дополнениями и легендами.

Свой вклад в исследование трагедии решили внести шведские ученые.Они выдвинули свою версию случившегося на перевале. В частности, шведы рассказали о травмах лыжников. Напомним, некоторые исследователи считают, что изувечить дятловцев могли уже после смерти, чтобы скрыть следы.Так, у одной из женщин не было глаз и языка, у других членов группы – раздроблены грудные клетки. Существует и множество конспирологических версий. Однако никакой мистики или следов атаки пришельцев шведы не обнаружили.