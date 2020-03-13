Март 13th, 2020

Самый тяжелый больной COVID-19 поправляется, ему дают экспериментальный препарат





38-летний водитель туристического автобуса, находящийся в палате интенсивной терапии больницы «Пория», пошел на поправку — ночью его отключили от аппарата искусственного дыхания, больной дышит сам.



Доктора больницы «Пория» сообщили, что больной получает поддерживающую терапию и противовирусный препарат Remdesivir.



Препарат, разработанный калифорнийской биотехнологической компанией Gilead Sciences как средство от вируса Эболы. не показал особой эффективности при этом заболевании, но лабораторные испытания показали, что он может быть полезным при лечении широкого спектра РНК-вирусных инфекций, включая коронавирусы SARS и MERS.



Ныне разработчики предоставляют Remdesivir для клинических испытаний в разных странах мира в качестве средства лечения COVID-19.



В больнице «Ихилов», где лечат второго тяжелобольного пациента (62-летнего работника аэропорта Бен-Гурион), экспериментируют с другим препаратом — средством от малярии Chloroquine, которое за границей показало обнадеживающие результаты при лечении COVID-19.



https://news.israelinfo.co.il/health/85331