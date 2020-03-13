 
 
Март 13th, 2020

Развод помог Лолите Милявской заработать миллионы.

лолитаРазвод-это не всегда плохо. Особенно для звезды шоу-бизнеса.

Концертный директор Милявской  рассказал о том, что на фоне тягомотной, многомесячной тяжбы с разводом со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым. Звезда и внешне преобразилась, и неплохо заработала.

Продюсер отмечает, что после выхода клипа «Титаник» карьеры певицы пошла на спад, а после новостей о расставании, тайном романе Иванова с другой женщиной и последующем разводе начался взлет – аншлаги, приглашения на ток-шоу и многое другое. Лолита уже заработала на хайпе миллионы и заработает еще.

«Это все из-за того, что народ у нас простой, любит сопереживать. Посмотрите на нашу глубинку: там каждая вторая женщина брошена. Именно поэтому в свое время собирал полные залы Стас Михайлов. У Валерии была похожая ситуация. Когда выяснилось, что муж ее бил, тоже сборы зашкаливали», — отмечает директор Лолиты.

Теперь звезда в постоянных разъездах – гастрольный график расписан на месяцы вперед, а это гонорары.

Tags: , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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