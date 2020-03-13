Март 13th, 2020

Памелла Андерсон поделилась трогательным фото.

Памела Андерсон — канадско-американская актриса и фотомодель, которая в 90-х годах считалась секс-символом США. Международная слава пришла к модели после появления в кино. Замедленные кадры эффектной пробежки героини Андерсон в мокром купальнике по калифорнийскому пляжу до сих пор волнуют умы многих почитателей ее красоты.

Сейчас Памела продолжает участвовать в провокационных фотосессиях. Осенью 2019 года появились снимки обнаженной звезды экрана, которая предстала перед фотокамерами облитая белой краской с головным убором коренного народа США — индейцев,которые вызвали скандал в обществе. Посчитали,что это оскорбление традиций коренного населения Америки.

Но не все фото Памеллы такие вызывающие. В ее блоге появилось нежное фото,где она позирует вместе со своей собакой. Такой неожиданный имидж Памеллы собрал не меньше лайков,чем ее эротические фото.