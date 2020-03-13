Март 13th, 2020

Отец создал тройное кресло-качалку, чтобы читать своим детям сказки

Хэл Тэйлор любит читать своим детям, но, когда родилась его третья дочь Роуз, он столкнулся с проблемой: трое малышей не помещались на коленях, когда он читал им, сидя в своем кресле-качалке! К счастью, Хэл оказался одним из лучших мастеров по производству кресел-качалок в мире, так что он создал прекрасное кресло, на котором помещаются все трое деток! Тэйлор назвал свое творение «Кресло-качалка для чтения сказок» и продает его по цене от 7000 до 7500 долларов.



