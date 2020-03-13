От коронавируса умерла женщина с Радомышля житомирской области.

Первой жертвой коронавируса в Украине стала женщина из Радомышля.
Известно,что это была 71-и летняя пенсионерка. На днях у нее был обнаружен вирус и она проходила лечение.
Женщина вернулась из поездки в Польшу. Потом гостила у своих родственников во Львове.
Есть информация,что на 8 марта она посещала во Львове церковь.
По словам журналистов ,в Радомышле паники нет,но сохраняется напряженная ситуация. В аптеках не хватает масок.
Руководство города закрыло рынки и остановило движение городского транспорта.
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