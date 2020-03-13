Март 13th, 2020

От коронавируса умерла женщина с Радомышля житомирской области.

Первой жертвой коронавируса в Украине стала женщина из Радомышля.

Известно,что это была 71-и летняя пенсионерка. На днях у нее был обнаружен вирус и она проходила лечение.

Женщина вернулась из поездки в Польшу. Потом гостила у своих родственников во Львове.

Есть информация,что на 8 марта она посещала во Львове церковь.

По словам журналистов ,в Радомышле паники нет,но сохраняется напряженная ситуация. В аптеках не хватает масок.

Руководство города закрыло рынки и остановило движение городского транспорта.