Март 13th, 2020

Надежда Мейхер показала блестящее фото из примерочной.

Надежда Мейхер стала известной благодаря группе ВиаГра. Когда то давно ее заметили продюсеры и пригласили в первый состав группы вместе в Аленой Винницкой.

С того момента прошло не мало лет и в составе группы побывало множество девушек. О ком то, после выхода из группы ,забыли на всегда,а кто-то,как Надежда,до сих пор на слуху у зрителей и фанатов.

Мейхер относиться к тем женщинам,которые постоянно развиваются и осваивают новые сферы творчества и даже бизнеса. Не имея особых вокальных данных,Надя сумела,с помощью уроков у педагогов,развить свое пение до такого уровня,что сейчас она гастролирует с акустическими концертами и звучит вполне себе на уровне.

Другая сфера,в которой Мейхер добилась неплохих результатов-это модная индустрия. Она владеет торговой маркой по пошиву одежды.

Фаны с удовольствием отмечают все ее успехи и надеются,что в будущем их будет еще больше