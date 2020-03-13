 
 
Март 13th, 2020

На границе со Словенией задержали автобус с украинцами,которые возвращались домой с Италии.

словения

Украинцев, которые возвращались из Италии домой, не пропустили на границе со Словенией. Видео инцидента появилось в социальных сетях.

На данный момент известно, что на границе застряли рейсовые автобусы со 180 пассажирами.

По словам пассажиров, им ничего не объясняют, консульства Словении и Италии пока не могут им ничем помочь, а со стороны Украины нет никакой реакции.

Также украинцы отмечают, что уже несколько часов находятся на границе без информации о том, как будет дальше решаться их случай.

 

Tags: , , , | Category: Новости, Общество ﻿
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