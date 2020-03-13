Красота убивает — ювелирный бренд создал кольцо с лезвием для самообороны

Американский ювелирный бренд Defender Ring создал украшение со скрытым лезвием, которое можно использовать для самообороны. Об этом сообщает Metro.

В кольце спрятано лезвие, способное порезать кожу, повредить глаза и даже собрать ДНК человека. У аксессуара имеется съемная верхушка, которая откручивается за три секунды, чтобы высвободить острый 5-миллиметровый клинок. Кольца сделаны из разных материалов, включая розовое золото, нержавеющую сталь и серебро.

34-летний Райан Ли (Ryan Lee) придумал украшение после убийства двух женщин, на которых напали во время их пробежки. «Это происшествие с бегуньями, убитыми средь бела дня, побудило меня создать практический предмет самозащиты», — пояснил он.

Создатель кольца также отметил, что длина клинка может оказаться недостаточной для самообороны, поэтому в качестве другой возможности спастись он предлагает побег. Ли надеется, что кольцо придаст владелице чувство безопасности. «Носите Defender Ring, сжимайте кулак и бейте атакующего по глазам, горлу или лицу, чтобы нанести глубокую колотую рану», — говорится на сайте.

Коллекция была запущена в июне 2019 года, и аксессуар сразу стал хитом, в связи с этим Райан планирует выпустить кольцо с лезвием, которое в два раза длиннее. Однако у этого аксессуара для самообороны есть один минус: если причинить им серьезную травму, хозяина украшения могут обвинить в нападении.