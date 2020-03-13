 
 
Март 13th, 2020

Каменских впечатлила поклонников роскошным образом.

каменских8Фанаты Насти Каменских уже привыкли к тому,что артистка каждый день их балует новыми снимками и короткими видео.Но сегодня на странице Насти появилось особенное фото. Девушка выглядела на нем просто сногсшибательно. Оливковый кожаный пиджак,сливового цвета помада и ярко накрашенные глаза создавали очень гармоничный и красивый образ. Необычная укладка волос завершила композицию. Всего за несколько часов Настя собрала 40 тысяч просмотров.

«Сегодня хочу поделиться с вами некоторыми моими мыслями и правилами жизни. Всегда и в любой ситуации.

Будьте осознанными и внимательными

Будьте позитивно настроенными, ведь мысли материальны. Все, о чем вы думаете, имеет свойство сбываться. Если это по-доброму и искренне. Загадайте сегодня желание, которое вы хотели бы, чтобы сбылось

Уважайте. Себя и окружающих. И принимайте»- написала под фото Настя.

Tags: , , | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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