Март 13th, 2020

Каменских впечатлила поклонников роскошным образом.

Фанаты Насти Каменских уже привыкли к тому,что артистка каждый день их балует новыми снимками и короткими видео.Но сегодня на странице Насти появилось особенное фото. Девушка выглядела на нем просто сногсшибательно. Оливковый кожаный пиджак,сливового цвета помада и ярко накрашенные глаза создавали очень гармоничный и красивый образ. Необычная укладка волос завершила композицию. Всего за несколько часов Настя собрала 40 тысяч просмотров.

«Сегодня хочу поделиться с вами некоторыми моими мыслями и правилами жизни. Всегда и в любой ситуации.



Будьте осознанными и внимательными



Будьте позитивно настроенными, ведь мысли материальны. Все, о чем вы думаете, имеет свойство сбываться. Если это по-доброму и искренне. Загадайте сегодня желание, которое вы хотели бы, чтобы сбылось



Уважайте. Себя и окружающих. И принимайте»- написала под фото Настя.