Каменских впечатлила поклонников роскошным образом.

Фанаты Насти Каменских уже привыкли к тому,что артистка каждый день их балует новыми снимками и короткими видео.Но сегодня на странице Насти появилось особенное фото. Девушка выглядела на нем просто сногсшибательно. Оливковый кожаный пиджак,сливового цвета помада и ярко накрашенные глаза создавали очень гармоничный и красивый образ. Необычная укладка волос завершила композицию. Всего за несколько часов Настя собрала 40 тысяч просмотров.
«Сегодня хочу поделиться с вами некоторыми моими мыслями и правилами жизни. Всегда и в любой ситуации.
Будьте осознанными и внимательными
Будьте позитивно настроенными, ведь мысли материальны. Все, о чем вы думаете, имеет свойство сбываться. Если это по-доброму и искренне. Загадайте сегодня желание, которое вы хотели бы, чтобы сбылось
Уважайте. Себя и окружающих. И принимайте»- написала под фото Настя.
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