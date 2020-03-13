Март 13th, 2020 Как команда Зе бросила людей с коронавирусом один на один Сразу скажу: я за карантин, и чем раньше он введён — тем лучше. Потому что у нас очень мало способов борьбы с эпидемией, и жёсткий карантин — единственный способ не допустить перегрузки больниц. Потому что перед глазами пример Италии, в которой было слишком много самонадеянных «падумаешь, развели панику из-за очередного гриппа», и в результате провтыкали начало карантина, и теперь не могут остановить эпидемию. Потому что в Украине на один зарегистрированный случай приходится сотня скрытых, так же как и в других странах (рекомендую вот эту статью к ознакомлениею).



Так что я за, но проблема в том, что карантин у нас липовый.



1. Его объявили общенациональным, но вводить или нет в каждом регионе — оставили на усмотрение местных властей. Хотя мы вроде унитарное государство, и вопрос относится к национальной безопасности, решения по которой не относятся к компетенции мэра или главы сельсовета. В результате никакого карантина в регионах нет, а объявление оказывается имитацией борьбы с эпидемией.



2. Карантин ввели в детсадах и школах по всей стране, что нифига не логично, зато привычно. В том смысле, что здравотделы привыкли во время гриппа отправлять детей на карантин, только вот коронавирус совсем не похож на грипп. От сезонного гриппа дети болеют чаще, чем взрослые, потому что у них ещё не сформирован иммунитет, поэтому логично при достижении эпидпорога отправлять детей по домам. С коронавирусом всё наоборот — по данным ВОЗ среди заболевших дети до 19 лет составляют всего 2,4%, при том, что в возрастной структуре населения стран с эпидемией они занимают около 20%. А это значит, что на карантин нужно отправлять не детей! Но как отправить на карантин работающее взрослое население, Кабмин не имеет понятия, поэтому ищет пуговицу делает то, что привычно. Хотя это имитация борьбы с эпидемией.



3. Информационная кампания среди населения не ведётся, поэтому оно с одной стороны на всякий случай скупает соль, спички и гречку, а с другой стороны не делает то, что нужно делать прямо сейчас - самоизолироваться. Люди живут привычной жизнью, перчатками не пользуются, руки не моют, а оставшиеся без школы дети теперь тусят толпой во дворах, благо погода хорошая.







Детей не с кем оставить, кинотеатры и другие центры развлечений не работают, поэтому они висят на шее у взрослых, которым вобще-то надо на работу ходить. То есть по факту нет никакого карантина, есть пиар и видимость заботы, усложняющая жизнь миллионам людей.



4. Пожилые люди, которые находятся в группе риска, никак не охвачены — ни информационно, ни материально. Местная власть могла бы собрать тысячи волонтёров и распределить между ними «подшефных», чтобы те убедили стариков мыть руки, сидеть по домам, и закупали бы им продукты и средства гигиены. Ничего подобного даже не обсуждается, страна ни к чему не готовится, каждый добывает информацию «что делать, если заразился» самостоятельно. Рекомендации идут из разных источников, и варьируются от «при первых же симптомах обращайтесь к врачу» до «если заболели — сидите дома и пейте горячее, в больницу едьте только если станет тяжело дышать (один из симптомов пневмонии)». Кто-то впаривает арбидол, кто-то антибиотики, полный хаос.



Свернуть 5. Да что там старики — врачи в регионах до сих пор не получили никаких протоколов на случай развития эпидемии (я звонил, узнавал). В больницах по прежнему нет тестов (только в паре городов закупили за свой счёт), не освобождены и не подготовлены отдельные корпуса или хотя бы изолированные отделения под приём большого числа лежачих больных. Не хватает санитайзеров и респираторов. Что делать, когда начнётся эпидемия — не знает никто. Когда кривая заражений пойдёт вверх, как в Италии — получим хаос, и как результат высокую смертность. 6. Что надо было сделать ещё месяц назад — так это закрыть границы и впускать только после двухнедельного наблюдения, как в Санжарах. А пока наземный транспорт из ЕС ездит как хочет, а в самолётах проводят максимум температурный скрининг, который ушлые пассажиры обходят с помощью жаропонижающих. Как это происходит — можете увидеть в свежем видео из самолёта, прилетевшего из Италии. Не пожалейте 40 минут на просмотр — это трындец. 7. В Киеве запретили массовые мероприятия больше 60 человек, но бешеный принтер Верховна Рада с четырмя сотнями депутатов работает как обычно. Метро, ежедневно перевозящее полтора миллиона киевлян, причём максимально скученно и с жуткой антисанитарией — работает в обычном режиме, как и прочий общественный транспорт. А всё потому что сказать «запрещено собираться» легко, а остановить в Киеве транспорт — это моментальный паралич города. Поэтому имеем имитацию карантина, и заодно совместим полезное с приятным — прикроем митинги против Бубочки. Вывод? Процитирую Филлипа Духлия: Украина ни на местном, ни на государственном уровне не готова полноценному карантину, который обеспечит необходимый уровень изолированности от вируса. За прошедшие месяцы, с начала эпидемии в Китае, зелёная власть не чухалась по этому поводу, более того — устроила пересменку в аккурат к началу эпидемии в стране. Плана Б у них просто нет. Инфраструктура не готова, сценарии не отработаны, процессы не налажены. Вместо реальных мер — имитация борьбы и пиар. Какими должны быть реальные меры?.. Вот моделирование распространения вируса на примере Токио в трех вариантах: а) ничего не делать, б) закрыть только школы, в) закрыть все заведения и минимизировать контакты. Как видите, единственный способ замедлить распространение коронавируса и предохранить больницы от переполнения — полноценный карантин с остановкой транспорта и самоизоляцией всей страны. Все остальное — видимость деятельности. Да, это нельзя сделать за один день. Но можно было 11 марта не просто объявить о карантине и забыть, а назначить срок, например неделю или две, за который все регионы обязаны перейти в режим «минимум месяц все сидим дома». Под это надо перестраивать все процессы, работу бизнеса и государственных органов власти. Нужно готовить больницы и снабжать регионы средствами защиты, нужно вести массированную пропаганду среди населения. Если не получается — ввести военное положение и навязывать карантин силой. Потому что на кону — жизни людей, за которые и отвечает власть. Которая прямо сейчас проваливает карантинные меры. Почему зелёная власть бездействует?.. Ну во-первых, «Бо вони дурні», отрицательная селекция Зеленского привела к тому, что людей с головой и инициативой у руля крайне мало. Во-вторых, многомесячное падение промпроизводства, падение ВВП в январе, дырища в бюджете — на этом фоне остановить экономику страны на месяц, это считай гарантированный дефолт. Запасы, накопленные при «барыгах», уже проедены, МВФ уклоняется от сотрудничества с марионетками Коломойского, ОВГЗ уже не продаются, а тут ещё и мировой кризис крадётся с усмішкою хижой, в результате чего рухнет экспорт… ЗекоМанда не может позволить себе превентивный карантин — от их рейтингов просто ничего не останется. Они подождут, когда люди начнут умирать сотнями, когда народ прочувствует трагедию и реально испугается, и вот тогда в роли спасителей выйдут на сцену все в белом. Впрочем сомневаюсь, что на длинной дистанции эпидемия — перспективная тема для пиара у тех, кто по должности обязан с ней бороться. Не представляю как Зе сможет вывернуть в свою пользу тысячи трупов и падение экономики. Возможно это ещё одна причина, почему они медлят — просто не знают, как выйти из ситуации с прибылью. Так или иначе, вы не можете надеяться на наше государство. Вам придётся спасать себя самостоятельно, если вы конечно способны думать на пару шагов вперёд (спойлер: 73% населения — не способны). https://ibigdan.livejournal.com/24841876.html Путин подарил Трампу футбольный мяч с чипом, отслеживающим перемещения

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