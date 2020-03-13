Март 13th, 2020

Европа продолжает бороться с коронавирусом.

В Италии, откуда эпидемия начала распространяться по Европе, ситуация остается сложной: за сутки умерли 189 человек, общее число погибших перевалило за тысячу, почти 13 тысяч человек больны. Помощь Италии обещают уже Китай и дажеPornHub.

Европейские страны принимают все более жесткие меры для приостановки эпидемии: в Латвии и Чехии объявлено чрезвычайное положение, во Франции, Дании и Бельгии закрыты все учебные заведения, повсеместно ограничивается въезд и выезд, запрещаются массовые мероприятия.

Сотрудники Еврокомиссии и других бюрократических структур ЕС переведены на режим работы из дома.

Из-за эпидемии одно за другим отменяются важные и неважные мероприятия. Закрывются магазины,торговые центры,кинотеатры. Економические последствия от эпидемии обещают быть достаточно чувствительными.