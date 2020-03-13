Март 13th, 2020

Эксперты раскрыли,как обманывают покупателей продавцы обуви.

Правил выбора обуви очень много. Эксперты говорят о многих нюансах, знание которых поможет сохранить здоровье и обеспечить комфорт при ношении. Один из советов касается срока годности обуви.

Почему стоит обращать внимание на дату производства и срок годности обуви? Очень часто в магазины отгружают залежалый товар, который не продали в больших городах или даже в других странах. Такая обувь может годами лежать на складах, не блещущих чистотой.

Потому появляется вероятность заражения обуви опасными бактериями,плесенью и грибком.

Если обувь много лет хранилась на складе, трудно говорить о ее высоком качестве. Особенно это касается спортивной обуви и обуви для туризма — тех же треккинговых ботинок, качество которых очень важно.

Если они сохранялись в ненадлежащих условиях,то могут потерять свои качества,что ,в свою очередь,может привести к опасным для жизни и здоровья ситуациям.