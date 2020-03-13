Март 13th, 2020

Джейсон Стэтхэм отказался от работы над комедией из-за рейтинга

Наконец-то официально: Вуди Харрельсон заменит Джейсона Стэтхэма в комедии «Человек из Торонто», который выбыл из проекта за шесть недель до начала съёмок.

Оказалось, причина банальная: Стэтхэм хотел, чтобы фильм получил «взрослый» рейтинг R, однако студия настояла на PG-13.

Лента расскажет о киллере и обычном парне из Нью-Йорка, которых случайно путают друг с другом. Чтобы распутать эту ситуацию героям приходится объединить усилия.

Режиссёром выступает Патрик Хьюз. Премьера картины намечена на 20 ноября 2020 года.