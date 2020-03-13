 
 
Март 13th, 2020

Дженифер Лопес поразила ярким образом.

джей ло3Дженифер Лопес_одна из самых ярких представительниц шоу-бизнеса. Она неизменно волнует воображение миллионов поклонников по всему миру.

Не смотря на внушительный возраст,Дженифер находится в отличной форме. Этому способствуют регулярные занятия танцами и спортзал.

Физические нагрузки давно стали необходимостью для звезды. Это помогает ей держать себя в тонусе.

Благодаря такому образу жизни,певица может себе позволить наряды,недоступные для многих молодых девушек.

На фото ,которое она выложила в Инстаграм, Лопес стоит в ярких штанах с завышенной талией и кроп-топе,который открывает стройный живот артистки.Поклонники немедленно выразили восхищение совершенной фигурой популярной певицы.

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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