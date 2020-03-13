Март 13th, 2020

Дочь Ани Лорак пошла по стопам матери.

10-летний брак Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу рухнул после того, как в Сеть попало видео, на котором хорошо видно, что Мурат весело проводит время в ночном клубе с Яной Беляевой.

Одна из близких знакомых певицы Ани Лорак напрямую заявила журналистам, что Мурат Налчаджиоглу всегда изменял супруге, даже, когда она была беременна дочерью Софией.

Еще одна подруга Ани Лорак Светлана Коба подтвердила слова этот факт. Она рассказала, что турецкий бизнесмен заводил романы в тайне от супруги.

А для модели и тусовщицы Яны Беляевой, видеозапись с которой и стала поводом для развода пары, Мурат Налчаджиоглу снял квартиру в Киеве и оплачивал пластические операции любовницы.

После развода,Аня сама воспитывает их с Муратом дочь. И недавно она выложила забавное видео,на котором девочка пытается танцевать. Видимо,растет новая артистка.