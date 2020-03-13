Март 13th, 2020

Бывшая невеста Джонни Деппа Вайнона Райдер встала на его защиту

Экс-супруги, 33-летняя Эмбер Херд и 56-летний Джонни Депп, продолжают выяснять отношения в суде. Недавно в деле Деппа о клевете против Херд появились новые обстоятельства — в защиту актера выступила его бывшая невеста, 48-летняя Вайнона Райдер (пара была вместе с 1989 по 1993 год). Вайнона поделилась своим опытом отношений с Джонни и призналась, что с трудом верит в те страшные обвинения, которые ему предъявляет Эмбер.

Я очень хорошо знала Джонни. Мы прожили вместе 4 года, и я считала его своим лучшим другом и близким человеком. Я считаю наши отношения одними из самых прекрасных в моей жизни. Я понимаю, как важно сейчас рассказать о собственном опыте. Я не хочу никого называть лжецом, но полагаясь на мой опыт общения с Джонни, невозможно поверить, что эти ужасные обвинения являются правдой. Мысль, что он невероятно жестокий человек, очень далека от того Джонни, которого я знала и любила,

— поделилась Райдер.

Джонни Депп и Вайнона Райдер

Бывшая возлюбленная Деппа также уточнила, что не была в курсе их отношений с Эмбер, однако добавила, что Джонни был абсолютно растерян и обескуражен, когда услышал обвинения в домашнем насилии в свой адрес. Вайнона призналась, что знала актера исключительно с хорошей стороны, рассказала, что он был очень заботливым и всегда защищал близких ему людей.

Напомним, что Эмбер Херд и Джонни Депп, которые были официально разведены в 2017 году, уже несколько лет выясняют свои отношения в суде. Эмбер обвинила своего бывшего супруга в домашнем насилии — по словам Херд, Депп, находясь в нетрезвом состоянии, регулярно оскорблял и избивал ее. Джонни, в свою очередь, подал ответный иск, в котором заявил, что все сказанное Эмбер является ложью, а также предоставил ряд доказательств, согласно которым домашнему насилию подвергалась вовсе не его бывшая супруга, а он сам.

Эмбер Херд и Джонни Депп